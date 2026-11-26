Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun yükselmesi ve Fed'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle bir yıldan uzun sürenin en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlandı. Ons altın 3.585 dolar seviyesine yükselirken gram altın 5.842 TL'den satışa sunuluyor. İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü güncel altın alış ve satış fiyatları...

Altın piyasasında dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün yukarı yönlü hareket gözleniyor. Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3.500 doların altına gerileyen ons altın, 3.426,70 doları test etmesinin ardından kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

26 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 5.841,57 TL, satış 5.842,50 TL

Çeyrek altın: Alış 9.346,52 TL, satış 9.552,49 TL

Yarım altın: Alış 18.641,59 TL, satış 19.112,39 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 37.386,08 TL, satış 38.093,12 TL

Ons altın: Alış 3.584,41 dolar, satış 3.585,16 dolar

Ziynet altını: Alış 37.400,05 TL, satış 38.107,89 TL

Ata altın: Alış 39.486,97 TL, satış 40.486,76 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ekim ayında yıllık yüzde 3,3 artarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüyerek beklentileri aşması da Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Piyasalar aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımını neredeyse kesin olarak fiyatlarken ocak ayında da yeni bir faiz artırımı ihtimali gündeme geldi.

ALTINDA TOPARLANMAYI NE DESTEKLEDİ?

ABD'de Şükran Günü tatili öncesinde yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatması, altın fiyatlarının dip seviyelerden toparlanmasını destekledi.

Ancak yüksek faiz beklentileri ve yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle gerçekleştirdiği satışlar, değerli metal üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.

ONS ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Kitco News'in teknik analizine göre ons altında 3.592,11 dolar ilk direnç, 3.637,59 dolar ise ikinci direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda 3.700 dolar gündeme gelebilir.

Olası düşüşlerde ise 3.505,74 dolar ilk destek olarak gösterilirken bu seviyenin altında 3.450 dolar ve 3.380-3.400 dolar aralığı bulunuyor.