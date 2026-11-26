Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Vestel Elektronik, Global Yatırım Holding ve Türk Ekonomi Bankası'nın da bulunduğu 9 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Kurulun onay verdiği nominal ihraç tavanlarının toplamı 40 milyar 680 milyon TL ve 137,5 milyon dolar oldu.

SPK'nın 25 Kasım 2026 tarihli ve 2026/85 sayılı bülteninde yayımlanan kararlara göre, 9 şirketin tahvil ve finansman bonosu ihracına ilişkin başvuruları olumlu karşılandı.

ÜÇ ŞİRKETE 10'AR MİLYAR TL'LİK İHRAÇ ONAYI

Deniz Faktoring, Yapı Kredi Finansal Kiralama ve Türk Ekonomi Bankası, 10'ar milyar TL'lik nominal ihraç tavanıyla listenin ilk sıralarında yer aldı.

Global Yatırım Holding'in (GLYHO) 2 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylanırken Vestel Elektronik'in (VESTL) yurt dışında 137,5 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç etmesine izin verildi.

SPK'NIN BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY VERDİĞİ ŞİRKETLER

Şirket Nominal ihraç tavanı Satış türü Deniz Faktoring 10 milyar TL Nitelikli yatırımcı Yapı Kredi Finansal Kiralama 10 milyar TL Nitelikli yatırımcı Global Yatırım Holding 2 milyar TL Nitelikli yatırımcı Türk Ekonomi Bankası 10 milyar TL Tahsisli/Nitelikli yatırımcı Bilkom Bilişim Hizmetleri 3,7 milyar TL Tahsisli/Nitelikli yatırımcı Marka Mağazacılık 3,5 milyar TL Tahsisli/Nitelikli yatırımcı Sönmez Global Plastik 500 milyon TL Tahsisli/Nitelikli yatırımcı Doruk Faktoring 980 milyon TL Tahsisli/Nitelikli yatırımcı Vestel Elektronik 137,5 milyon dolar Yurt dışı

BORÇLANMA ARACI İHRACI NE ANLAMA GELİYOR?

Borçlanma aracı ihracı, şirketlerin tahvil veya finansman bonosu yoluyla sermaye piyasalarından finansman sağlamasına imkan tanıyor. SPK tarafından onaylanan ihraç tavanı, şirketlerin gerçekleştirebileceği ihracın üst sınırını ifade ediyor.

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