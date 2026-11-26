Dolar ve euro fiyatları 26 Kasım 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde sınırlı değişim gösterdi. Dolar/TL 50,67 lira seviyesinde işlem görürken euro/TL 55,73 lira seviyesinde bulunuyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar için güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları belli oldu.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

26 Kasım 2026 gününün ilk saatlerinde dolar alış ve satış fiyatları şöyle kaydedildi:

Dolar alış fiyatı: 50,6589 TL

Dolar satış fiyatı: 50,6936 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL?

Euro kurunda günün ilk saatlerinde kaydedilen alış ve satış fiyatları ise şöyle:

Euro alış fiyatı: 55,6840 TL

Euro satış fiyatı: 55,7878 TL

DÖVİZ FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, küresel dolar talebi, ekonomik veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası döviz kurlarının yönü üzerinde etkili oluyor.