Bank of America'nın (BofA) 25 Kasım 2026 tarihli işlemlerinde en çok net alım yaptığı hisse SASA oldu. Satış tarafında ise YKBNK ilk sırada yer aldı. Aracı kurumun gün sonu net hacmi eksi 924,9 milyon lot olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerde Bank of America'nın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Bank of America'nın gün sonu alım listesinde 20 milyon 735 bin 389 lotla SASA ilk sırada yer aldı. SASA'yı 7 milyon 690 bin 5 lotla BTCIM, 7 milyon 266 bin 936 lotla GENIL takip etti.

BofA'nın en çok net alım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 20.735.389 15,67 1,408 BTCIM 7.690.005 5,81 1,66 GENIL 7.266.936 5,49 4,537 ISKPL 5.994.647 4,53 2,823 FRIGO 5.121.637 3,87 2,345

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise YKBNK 14 milyon 205 bin 718 lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. AKBNK 9 milyon 116 bin 592 lotla ikinci, INFO ise 7 milyon 850 bin 196 lotla üçüncü sırada bulundu.

BofA'nın en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse şu şekilde:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet YKBNK -14.205.718 10,64 34,466 AKBNK -9.116.592 6,83 61,845 INFO -7.850.196 5,88 0,762 EREGL -6.350.209 4,76 29,257 ISCTR -5.924.032 4,44 11,743

Gün sonu verilerinde BofA'nın net hacmi -924 milyon 931 bin 900 olarak yer aldı.

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