Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN), 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 58,5 milyon TL'lik kârın dağıtılmamasına karar verdi. Şirket, kârın 5,7 milyon TL'sini genel kanuni yedek akçeye, kalan 52,8 milyon TL'sini ise olağanüstü yedek akçeye ayıracak.

Şirketin açıklamasına göre, 2025 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 58 milyon 552 bin 465 TL tutarındaki kârın dağıtılmaması kararlaştırıldı.

TLMAN KÂRINI YEDEK AKÇELERE AYIRACAK

Alınan karar doğrultusunda, şirketin 2025 yılı kârından 5 milyon 750 bin 247 TL genel kanuni yedek akçe olarak ayrılacak. Kalan 52 milyon 802 bin 218 TL ise olağanüstü yedek akçeye aktarılacak.

Kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar, gerçekleştirilen oylama sonucunda toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Trabzon Liman İşletmeciliği, 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği kârdan hissedarlarına nakit temettü dağıtmayacak.

TLMAN hisseleri yüzde 3,02’lik düşüş ile 45,58 TL’den kapattı. Haftalık bazda yüzde 13,59 aylık bazda yüzde 10,28 değer kaybetti.

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