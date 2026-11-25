Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), ileri teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmasına karar verilen KCR Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi'nin kuruluşunun 25 Kasım 2026 tarihinde tescil edildiğini duyurdu. Şirketin 50 milyon TL sermayesinin yüzde 99'u Kocaer Çelik'e ait olacak.

Şirketin açıklamasına göre KCR Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin kuruluş kararı, 17 Haziran 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu şirketin kuruluşu 25 Kasım 2026 tarihinde resmen tescil edildi.

50 MİLYON TL SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

KCR Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin toplam sermayesi 50 milyon TL olarak belirlendi. Sermayenin yüzde 99'una karşılık gelen 49,5 milyon TL'lik pay Kocaer Çelik'e ait olacak. Kalan yüzde 1'lik, 500 bin TL tutarındaki pay ise Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer'e ait olacak.

HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERECEK?

Kocaer Çelik'in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösterecek KCR Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Ar-Ge, tasarım, üretim ve mühendislik alanlarında çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Şirketin faaliyet alanları arasında sivil havacılık ve diğer ileri sanayi sektörleri için parça ve bileşen tasarımı ile üretimi yer alıyor. Ayrıca metal işleme, ısıl işlem ve yüzey kaplama teknolojileri alanlarında da faaliyet gösterilmesi planlanıyor.

KCR Yüksek Teknoloji'nin mühendislik ve teknik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yapay zekâ, veri analitiği, Endüstri 4.0 ve yazılım çözümlerinin geliştirilmesine odaklanması öngörülüyor.

Kocaer Çelik'in KAP açıklamasıyla duyurduğu yeni şirketin, sivil havacılık, otomotiv yan sanayi, dijital ve robotik teknolojiler ile yapay zekâ başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında faaliyet göstermesi planlanıyor.

KCAER hisseleri günü yüzde 2,88’lik düşüş ile 9,78 TL’den kapattı. Hisseler haftalık bazda yüzde 1,21 değer kaybederken, aylık bazda yüzde 12,41 prim yaptı.

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