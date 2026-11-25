Banka, piyasalardaki satış baskısının uzaması halinde ekonomik büyümenin ciddi zarar görebileceğini belirtti.

Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin soru işaretleri artarken Goldman Sachs'tan yatırımcılara dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Goldman Sachs Varlık Dağılımı Araştırmaları Başkanı Christian Mueller-Glissmann, yapay zeka altyapısına yapılan milyarlarca dolarlık yatırımların somut kârlara dönüşmesinin görülmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Mueller-Glissmann, piyasalardaki kırılganlığın devam ettiğini, yatırımcıların yatırılan sermayenin getirisine ilişkin endişelerinin sürdüğünü ve sermaye maliyetinin yüksek seviyelerde kaldığını ifade etti.

GOLDMAN SACHS'A GÖRE BORSADA HENÜZ DİP GÖRÜLMEDİ

Mueller-Glissmann, yatırımcı pozisyonlarının piyasalarda dip seviyenin oluştuğunu söylemek için yeterince gerilemediğine dikkat çekti.

Goldman Sachs'ın risk iştahı göstergesinin de temel ekonomik ve finansal faktörlerden daha fazla destek gelmeden piyasanın dip yaptığına işaret edecek seviyelerde olmadığını belirtti.

Bankanın yatırımcı risk iştahını ölçen göstergesi, teknoloji hisselerindeki satışlar ve piyasa oynaklığındaki artışın etkisiyle Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı.

GOLDMAN SACHS'TAN FED'E GÜVERCİN POLİTİKA MESAJI

Mueller-Glissmann'a göre piyasaları istikrara kavuşturabilecek en belirgin gelişmelerden biri, merkez bankalarının daha güvercin bir para politikası yaklaşımına yönelmesi olacak.

Piyasa fiyatlamalarının işaret ettiği enflasyon oranının büyük ölçüde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirten stratejist, ABD'de para politikasında böyle bir değişiklik için gerekçe bulunduğunu savundu.

BORSADAKİ DÜŞÜŞ EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEHDİT EDİYOR

ABD'de hane halkının portföylerinde hisse senetlerinin payının internet balonu dönemindeki seviyelerin üzerine çıktığına dikkat çeken Mueller-Glissmann, borsalardaki düzeltmenin uzamasının ekonomik riskler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kredi risk primlerinin de istikrarlı şekilde yükseldiğini belirten stratejist, en büyük endişesinin 2018 yılının sonlarında yaşanan gelişmelerin tekrarlanması olduğunu ifade etti.

Söz konusu dönemde Fed'in parasal sıkılaştırması ekonomik büyüme beklentilerini zayıflatmış, piyasalardaki dalgalanmayı artırmış ve merkez bankasını para politikasını gevşetmeye yöneltmişti.

Mueller-Glissmann, piyasalardaki mevcut baskının devam etmesi halinde ekonomik sonuçların ağırlaşabileceğini belirterek, "Mevcut seviyelerde kalırsak, istikrar sağlanamazsa ve hisse senetleri toparlanmazsa ekonomik büyüme ciddi zarar görecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ekonomim