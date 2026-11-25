Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), ödemenin ihraççı şirket tarafından gerekli tutarın aktarılmaması nedeniyle yapılamadığını KAP üzerinden duyurdu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), 25 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde gerçekleşmeyen itfa, kupon ve getiri ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bildirime göre Uşak Seramik Sanayi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFUSAK12729 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 25 Kasım 2026 tarihli kupon ödemesi gerçekleştirilemedi.

KUPON ÖDEMESİNİN NEDENİ AÇIKLANDI

MKK açıklamasında, kupon ödemesi işlemlerinin ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle MKK aracılığıyla gerçekleştirilemediği belirtildi.

Söz konusu bildirim, Uşak Seramik'in özel sektör borçlanma aracına ilişkin kupon ödemesinin belirtilen tarihte yatırımcı hesaplarına aktarılamadığına işaret etti.

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