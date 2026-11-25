ABD'de Fed'in faiz politikası açısından yakından takip edilen PCE enflasyon verileri açıklandı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 3,3, aylık enflasyon yüzde 0,3 oldu. Verilerin ardından piyasalarda satış baskısı derinleşirken altın, gümüş ve Bitcoin fiyatlarında düşüş hızlandı.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri 25 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da açıklandı.

ABD'de PCE fiyat endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi. Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in para politikası kararları açısından kritik öneme sahip olan veri sonrasında piyasalarda aşağı yönlü hareket hız kazandı. Düşüş eğiliminde olan değerli metallerde satışlar derinleşti.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ons ve gram altın fiyatlarında kayıplar arttı. Gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Saat 16.48 itibarıyla piyasalardaki son durum şöyle oldu:

Yatırım aracı Fiyat Değişim Ons gümüş 39,56 dolar -%3,06 Gram gümüş 64,45 TL -%2,96 Ons altın 3.482,64 dolar -%1,93 Gram altın 5.671 TL -%1,97 Bitcoin (BTC) 58.216 dolar -%3,21

BİTCOİN'DE DE SATIŞ BASKISI ARTTI

ABD enflasyon verisinin ardından kripto para piyasasında da düşüş görüldü. Bitcoin, saat 16.48 itibarıyla yüzde 3,21 değer kaybederek 58.216 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın, gümüş ve Bitcoin'de aynı saatlerde görülen düşüş, ABD'den gelen ekonomik verilerin küresel piyasalardaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve açıklanacak ekonomik veriler yakından takip edilecek.

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