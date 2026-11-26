Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören 5 şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemelerin ardından kapsamlı yaptırım kararları aldı. Kurul, toplam 71 milyon TL'yi aşan idari para cezasının yanı sıra suç duyuruları, işlem yasakları ve lisans iptallerine karar verdi.

SPK'nın 25 Kasım 2026 tarihli ve 2026/85 sayılı bülteninde Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO), Kuyaş Yatırım (KUYAS), Sümer Varlık Yönetim (SMRVA), Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#VGYO) ve İhlas Ev Aletleri (IHEVA) paylarına ilişkin inceleme sonuçları açıklandı.

PASİFİK GYO İŞLEMLERİNE 71 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA

SPK, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda 3 kişi ve 4 kuruma toplam 71.026.384,56 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ceza uygulanan kişi ve kurumlar şöyle:

Kişi/Kurum İdari para cezası Mehmet Erdoğan 8.878.298,07 TL Fatih Erdoğan 8.878.298,07 TL Abdulkerim Fırat 8.878.298,07 TL Bulls Yatırım Menkul Değerler 8.878.298,07 TL Bulls Portföy Yönetimi 8.878.298,07 TL Pardus Portföy Yönetimi 8.878.298,07 TL Pusula Portföy Yönetimi 17.756.596,14 TL Toplam 71.026.384,56 TL

Cezaların, pay satış bilgi formu hazırlama ve SPK tarafından onaylanan formu ilan etme yükümlülüklerine aykırı işlemler ve söz konusu işlemlere iştirak edilmesi nedeniyle verildiği bildirildi.

Pusula Portföy Yönetimi'ne iki ayrı eylem nedeniyle idari para cezası uygulandı.

KUYAŞ YATIRIM İŞLEMLERİNDE 12 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

SPK, Kuyaş Yatırım (KUYAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 12 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Söz konusu kişilere borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yasağı uygulanırken 11 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı.

SÜMER VARLIK'TA 41 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Sümer Varlık Yönetim (#SMRVA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda 41 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca 41 kişi ve 5 kuruma 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 24 kişinin tüm sermaye piyasası lisansları da işlem yasağı süresince iptal edildi.

Tera Yatırım Bankası ve Tera Portföy Yönetimi'ne yönelik işlem yasağının, kurumların kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri SMRVA pay piyasası işlemleriyle sınırlı olduğu belirtildi.

SAVUR GYO İŞLEMLERİNDE 38 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda 38 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK, 38 kişi ve 3 kuruma 2 yıl süreyle işlem yasağı getirirken 18 kişinin tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesini kararlaştırdı.

Pardus Portföy Yönetimi, Tera Portföy Yönetimi ve Tera Yatırım Bankası'na uygulanan işlem yasaklarının, kurumların kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri SVGYO pay piyasası işlemleriyle sınırlı olduğu bildirildi.

İHLAS EV ALETLERİ İŞLEMLERİNDE 3 KİŞİYE 6 AY YASAK

SPK, İhlas Ev Aletleri (IHEVA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylemlere ilişkin makul şüphe bulunması nedeniyle 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

İşlem yasağı getirilen kişiler İhsan Uzunyol, İlyas Meydan ve Derya Uzunyol oldu.

Kurul, kararın yatırımcıların hak ve yararlarının korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla alındığını bildirdi.

SPK'NIN 5 HİSSEYE İLİŞKİN YAPTIRIM KARARLARI

Hisse Suç duyurusu İşlem yasağı Lisans iptali PSGYO - - - KUYAS 12 kişi 12 kişi / 2 yıl 11 kişi SMRVA 41 kişi 41 kişi, 5 kurum / 2 yıl 24 kişi SVGYO 38 kişi 38 kişi, 3 kurum / 2 yıl 18 kişi IHEVA - 3 kişi / 6 ay -

Bazı kişi ve kurumların birden fazla hisseye ilişkin yaptırım listesinde yer aldığı görülürken suç duyurusu kararları kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor.