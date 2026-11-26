Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe onay verdi. Şirketin 50 milyon TL'lik sermayesini temsil eden payların tamamı mevcut ortaklardan AZ International Holdings ve Azimut Portföy Yönetimi'ne devredilecek.

SPK'nın 25 Kasım 2026 tarihli ve 2026/85 sayılı bülteninde Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvurunun olumlu karşılandığı açıklandı.

SATIŞ BEDELİ 16,4 MİLYAR TL OLARAK HESAPLANMIŞTI

Yapı Kredi, 29 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yapı Kredi Portföy'ün satışına ilişkin pay devir sözleşmesinin imzalandığını duyurmuştu.

Sözleşme kapsamında azami 13 milyar 977 milyon TL peşin ödeme ve 2 milyar 415 milyon TL ertelenmiş ödeme olmak üzere toplam satış bedeli, fiyat uyarlamalarına tabi olarak 16 milyar 392 milyon TL olarak hesaplanmıştı.

Bu tutara ek olarak 3,7 milyar TL'ye kadar nakit ve nakit benzerleri ayarlaması ile beş yıllık performansa bağlı ilave ödemeler öngörülüyor.

Satış işleminin gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

MEVCUT ORTAKLARIN TAMAMI ŞİRKETTEN ÇIKACAK

Pay devri öncesinde şirketin yüzde 87,32'si Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'e, yüzde 12,65'i ise Yapı ve Kredi Bankası'na aitti.

Şirketin pay devri öncesindeki ortaklık yapısı şöyle:

YÜZDE 93'LÜK PAY AZ INTERNATIONAL HOLDINGS'E GEÇECEK

SPK'nın onay verdiği pay devrinin ardından Yapı Kredi Portföy'ün mevcut ortaklarının tamamı şirketten çıkacak.

Yeni ortaklık yapısında AZ International Holdings SA, 46,5 milyon TL nominal değerli payla şirketin yüzde 93'üne sahip olacak. Azimut Portföy Yönetimi ise 3,5 milyon TL nominal değerli payla şirketin yüzde 7'sini elinde bulunduracak.

Şirketin 50 milyon TL tutarındaki sermayesi değişmeyecek.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

29.07.2026 tarihli özel durum açıklaması ile, bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ("YKP") sermayesindeki Bankamızın %12,65 ve bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("YKY") %87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya ("AZ Holdings") devrine ilişkin olarak Bankamız, YKY ve AZ Holdings arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı; ayrıca Bankamız, YKP, AZ Holdings ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. arasında, YKP paylarının devri sonrasında YKP tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Bankamız tarafından dağıtımı amacıyla imzalanması öngörülen Dağıtım Sözleşmesi'nin temel esaslarını ve ticari koşullarını belirleyen, Türkiye'de rekabet etmeme ve dağıtım için belirli istisnalar dışında münhasırlık taahhüdü içeren bir Dağıtım Sözleşmesi Protokolü ("Protokol") imzalandığı kamuya duyurulmuştu.

10.09.2026 tarihinde tarihli açıklamamızda Rekabet Kurulu tarafından pay devrine izin verildiği ve 15.10.2026 tarihli açıklamamızda ise Dağıtım Sözleşmesi Protokolü ile söz konusu protokol uyarınca akdedilecek Dağıtım Sözleşmesi'ne 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi çerçevesinde sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu pay devrine izin verildiği 25.11.2026 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuş olup, Dağıtım Sözleşmesinin imzalanması ve diğer kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

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