Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, olağan tasfiyeye tabi fonlarda 27 Kasım Cuma günü itibarıyla nihai tasfiye aşamasına geçileceğini duyurdu. Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ise bazı istisnalar dışında ara ödemelerin tamamlandığını belirten Yılmaz, hak sahiplerinin haklarının korunacağını ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

FONLARDA NİHAİ TASFİYE AŞAMASINA GEÇİLİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beştepe'de düzenlenen ortak basın toplantısında fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz, olağan tasfiyeye tabi fonlarda yarından itibaren nihai tasfiye aşamasına geçileceğini belirterek, olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ise bazı istisnai durumlar dışında ara ödemelerin tamamlandığını açıkladı.

Yılmaz, bundan sonraki sürecin söz konusu istisnalar dışında olağan tasfiye kuralları çerçevesinde nihai tasfiyeye yönelik yürütüleceğini ifade etti.

"HAK SAHİPLERİNİN HAKLARI KORUNACAK"

Milletin beklentisinin yaşananların tüm boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi olduğunu belirten Yılmaz, sürecin ilk günden itibaren bu sorumluluk anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi.

Vatandaşların tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlere ve piyasa dolandırıcılarına karşı kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Yılmaz, yatırımcıların meşru haklarını korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

"SORUMLULAR SOMUT BİLGİ VE BELGELERLE BELİRLENECEK"

Yılmaz, hukuka aykırı yapılarla mücadele edilirken meşru yatırımcılar ile hukuk çerçevesinde faaliyet gösteren finansçıların birbirinden hassasiyetle ayrıldığını belirtti.

Kimsenin töhmet altında bırakılmadan sorumluların somut bilgi ve belgeler ışığında belirlenmesinin hukuk devletinin gereği olduğunu ifade eden Yılmaz, süreçte dezenformasyon ve siyasi polemiklerin gündeme geldiğini, ancak çalışmaların bunlardan etkilenmeden sürdürüldüğünü söyledi.

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