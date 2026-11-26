Bank of America'nın (BofA) gün sonu işlemleri belli oldu. Aracı kurumun en çok alım yaptığı hisse SASA olurken, satış tarafında ISCTR ilk sırada yer aldı.
BofA'nın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. Kurum, SASA hisselerinde 96 milyon 433 bin 913 lotluk net alım gerçekleştirdi. Bu işlemlerin ortalama maliyeti 1,45 TL oldu. BofA'nın net hacmi eksi 277,7 milyon olarak kaydedildi.
BofA'nın en çok alım yaptığı diğer hisseler ise şöyle sıralandı:
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Ortalama maliyet (TL)
|SASA
|96.433.913
|39,06
|1,450
|BTCIM
|11.605.916
|4,70
|1,668
|HEKTS
|11.191.292
|4,53
|1,517
|KATMR
|7.712.324
|3,12
|1,369
|GSRAY
|7.471.961
|3,03
|0,688
Kaynak: ForInvest
BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise ISCTR ilk sırada yer aldı. BofA, İş Bankası (C) hisselerinde 8 milyon 185 bin 194 lotluk net satış gerçekleştirdi. Bu işlemlerin ortalama maliyeti 11,796 TL oldu.
Kurumun en çok satış yaptığı diğer hisseler şöyle:
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Ortalama maliyet (TL)
|ISCTR
|-8.185.194
|9,20
|11,796
|YKBNK
|-6.749.212
|7,58
|34,134
|IEYHO
|-5.027.910
|5,65
|10,724
|AKBNK
|-3.767.537
|4,23
|61,317
|MANAS
|-2.825.299
|3,17
|4,266
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