BofA'nın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. Kurum, SASA hisselerinde 96 milyon 433 bin 913 lotluk net alım gerçekleştirdi. Bu işlemlerin ortalama maliyeti 1,45 TL oldu. BofA'nın net hacmi eksi 277,7 milyon olarak kaydedildi.

BofA'nın en çok alım yaptığı diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Ortalama maliyet (TL) SASA 96.433.913 39,06 1,450 BTCIM 11.605.916 4,70 1,668 HEKTS 11.191.292 4,53 1,517 KATMR 7.712.324 3,12 1,369 GSRAY 7.471.961 3,03 0,688

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise ISCTR ilk sırada yer aldı. BofA, İş Bankası (C) hisselerinde 8 milyon 185 bin 194 lotluk net satış gerçekleştirdi. Bu işlemlerin ortalama maliyeti 11,796 TL oldu.

Kurumun en çok satış yaptığı diğer hisseler şöyle:

Hisse Net lot Pay (%) Ortalama maliyet (TL) ISCTR -8.185.194 9,20 11,796 YKBNK -6.749.212 7,58 34,134 IEYHO -5.027.910 5,65 10,724 AKBNK -3.767.537 4,23 61,317 MANAS -2.825.299 3,17 4,266

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