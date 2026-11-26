İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 26 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Mia Teknoloji paylarına ilişkin açıklamaya yer verildi.

Buna göre İş Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan MIATK paylarının, şirket sermayesindeki fiili dolaşımdaki paylar dikkate alınarak hesaplanan oranı 25 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 2,99 seviyesinde gerçekleşti.

ORANDAKİ DEĞİŞİMİN NEDENİ AÇIKLANDI

KAP açıklamasında, pay sahipliği oranındaki değişimin Mia Teknoloji'nin fiili dolaşımdaki pay adedinin artmasından kaynaklandığı belirtildi.

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