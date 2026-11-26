Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.’nin (MBKF) uzun ve kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notları teyit edildi. Şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu TR AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise TR A1 olarak korundu. Kredi notlarının görünümü de Durağan olarak belirlendi.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, MBKF’nin kredi notlarını destekleyen unsurlara yer verildi.

KREDİ NOTUNU DESTEKLEYEN UNSURLAR AÇIKLANDI

Açıklamaya göre şirketin güçlü ortaklık yapısı, finansmanı sağlanan Daimler Truck Grubu araçlarının yüksek marka itibarı ve pazar payı kredi notunu destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra banka kredilerinin tamamında Daimler Truck AG garantisinin bulunması, başarılı iş modeli, artan net kâr ve yüksek kârlılık rasyoları da değerlendirmede etkili oldu.

Şirketin güçlü özkaynak tutarı ile alanında uzman ve tecrübeli üst yönetim kadrosu da kredi notunu destekleyen diğer faktörler olarak sıralandı.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN

Derecelendirme kuruluşu, Mercedes-Benz Kamyon Finansman'ın mevcut performansını sürdüreceği beklentisiyle şirketin kredi notu görünümünü Durağan olarak belirledi.