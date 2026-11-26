Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme söz konusu hakem kararının iptal edilmesi durumunda iflas talebinin hukuki dayanağının ortadan kalkabileceği ve iflas kararının doğurabileceği ağır hukuki sonuçlar göz önünde bulundurularak, iptal davasının kesinleşmesinin "bekletici mesele" yapılmasına oybirliğiyle karar verdi.

HUKUKİ SÜREÇTE OLUMLU BEKLENTİ KORUNUYOR

Şirketten yapılan açıklamada, mahkemenin verdiği bu kararın daha önce kamuoyuyla paylaşılan hukuki strateji ve beklentilerle tam uyumlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca hukuk danışmanlarının, Yargıtay’ın geçmiş tarihli emsal kararları ışığında temyiz sürecine ilişkin olumlu hukuki kanaatlerini koruduğu belirtildi.

GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI VE DÜŞÜK ETKİ ORANI

Reeder Teknoloji, uyuşmazlığa konu tutarın şirketin güncel bilanço büyüklükleri karşısındaki sınırlı etkisine ve finansal sağlamlığına da dikkat çekti. 30 Eylül 2026 tarihli konsolide finansal tablolara göre şirketin mali göstergeleri şu şekilde sıralandı:

• Toplam Aktifler: 9,72 milyar TL

• Özkaynaklar: 7,26 milyar TL (Özkaynakların toplam aktiflere oranı yüzde 74,69)

• Finansal Borçlanma Oranı: Finansal borçların toplam aktiflere oranı yalnızca yüzde 4,68

• Nakit Akışı İyileşmesi: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı, geçen yılın aynı dönemindeki negatif 24,2 milyon TL

seviyesinden pozitif 198,5 milyon TL’ye ulaşarak 222,7 milyon TL iyileşme kaydetti.

UYUŞMAZLIK TUTARININ BİLANÇODAKİ PAYI GERİLEDİ

Son açıklanan finansal tablolarla birlikte davaya konu alacağın ana para tutarının bilançodaki oransal ağırlığı daha da azaldı.

Buna göre uyuşmazlık tutarının toplam aktiflere oranı yüzde 1,22’den yaklaşık yüzde 1,15’e, toplam özkaynaklara oranı ise yüzde 1,59’dan yaklaşık yüzde 1,54’e geriledi.

Şirket yönetimi, hukuka ve adalet mekanizmasına olan güveniyle tüm yasal haklarını kullanmaya devam edeceğini ve kesinleşecek yargı kararının gereklerini yerine getirmekte kararlı olduğunu kamuoyuna bildirdi.

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