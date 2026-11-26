Altın ve gümüş fiyatlarında son günlerde etkili olan satış baskısının zayıflayabileceğine yönelik teknik sinyaller dikkat çekti. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ons altında 3.590 dolar seviyesinin aşılmasının yükseliş hareketini güçlendirebileceğini belirterek, takip edilmesi gereken kritik fiyatları açıkladı.

ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan değerli metallerde yeniden toparlanma işaretleri görülüyor. 26 Kasım Perşembe günü altın fiyatları, önceki seansta yaşadığı kayıpların ardından yükselişe geçti.

Dün 3.469 dolara kadar gerileyen ons altın, yeni işlem gününde 3.600 dolar seviyesini aşmasının ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Ons altın gün içerisinde 3.562 dolar civarında işlem gördü.

Piyasalardaki son hareketleri değerlendiren Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altın ve gümüşte satış baskısının zayıflamaya başladığına işaret eden teknik göstergelere dikkat çekti.

ONS ALTINDA 3.590 DOLAR KRİTİK EŞİK

Hansen, ons altının 3.427 dolar seviyesindeki dip noktasından güçlü bir toparlanma gösterdiğini belirtti. Çarşamba günü fiyat grafiğinde oluşan çekiç formasyonunun, satış baskısının azaldığına yönelik erken bir işaret olabileceğini ifade etti.

Teknik görünüm açısından 3.590 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Hansen'e göre ons altının günlük kapanışını bu seviyenin üzerinde gerçekleştirmesi, yükseliş yönlü dönüş sinyalini güçlendirebilir.

Bu seviyenin aşılması halinde altın fiyatlarında bir sonraki önemli hedef 3.700 dolar olabilir. Söz konusu seviye, kasım ayındaki düşüşün yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme noktasına karşılık geliyor.

GÜMÜŞTE 41,47 DOLAR SEVİYESİ İZLENİYOR

Altındaki toparlanmaya benzer bir teknik görünümün gümüş fiyatlarında da oluştuğunu belirten Hansen, ons gümüş için 41,47 dolar seviyesine dikkat çekti.

Hansen'e göre ons gümüşün 41,47 doların üzerinde günlük kapanış yapması, toparlanmanın güç kazandığına yönelik olumlu bir sinyal oluşturabilir.

Her iki değerli metalde de belirlenen kritik seviyelerin üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar, yükseliş hareketinin kalıcılığı açısından önem taşıyor. Piyasalar, ABD'den gelecek ekonomik verilerin yanı sıra altın ve gümüşteki teknik seviyeleri de yakından takip ediyor.

Ons altın TSİ 15.45 itibarıyla yüzde 0,12’lik düşüş ile 3570 TL’den ons gümüş ise yüzde 1,51’lik yükselişle 41,70 TL’den işlem gördü.

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