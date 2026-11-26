CNBC-e'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın alımlarına ilişkin yeni bir karar aldı. Merkez Bankası, 26 Kasım 2026 itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altının alım işlemlerine ara verdi.

Karar bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

MERKEZ BANKASI'NIN ÖN ALIM HAKKI BULUNUYOR

Türkiye'de madenlerden çıkarılan altınlar, rafine edildikten sonra Borsa İstanbul'da kayıtlı alıcı ve satıcılar arasında işlem görüyor. Merkez Bankası ise bu işlemlerde ön alım hakkına sahip bulunuyor.

TCMB'nin üretilen altını satın almak istemesi durumunda diğer alıcılar söz konusu alım işlemini gerçekleştiremiyor.

Altın alımlarını dolar yerine Türk lirasıyla gerçekleştiren Merkez Bankası, satın aldığı altınları piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak veya farklı amaçlarla kullanabiliyor.

MART 2026'DA ALTIN ALIMLARINA YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Merkez Bankası, ekim 2025'te yurt içinde üretilen altınların alımına ara vermiş, mart 2026'da ise alımlara yeniden başlamıştı.

TCMB'nin bugün itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altınların alımına yeniden ara verdiği bildirildi.

KARAR GRAM ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK? "ETKİSİ OLSA DA..."

Phoenix Danışmanlık kurucusu İris Cibre, Merkez Bankası'nın kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Kararın altın ithalatı, cari açık ve rezerv kompozisyonu üzerindeki olası etkilerine değinen Cibre, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası, bugün itibarıyla yurt içinde üretilen altın alımlarına tekrar ara verdi. En son Ekim 2025'te ara vermişti.

Rezervlerin 63%'ü altından oluşuyor.

Rezerv oynaklığı açısından risk oluşturduğundan, bu açıdan çözümün de altın alımını durdurmak olduğundan bahsetmiştim.

MB nin alımı durdurmasıyla yerli üretici ürünü doğrudan yurtiçi talebe yönelteceğinden, altın ithalatının da düşmesi muhtemel.

Dolayısıyla, Cari açık ve rezerv kompozisyonu açısından olumlu bir adım bence.

Bu karar yurtiçi gram altın fiyatlarını etkiler mi?

Ülkemizin net altın ithalatı ortalama aylık ortalama 10 Ton, bir de kaçak girişler var.

Merkez Bankasının aylık aldığı yerli üretim miktarı ortalama 2.5 Ton, net ithalatın 25%'i

Etkisi olsa da çok güçlü olmayacaktır..."