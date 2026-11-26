Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam brüt rezerv varlıkları bir haftada 16 milyar 980 milyon dolar azalarak 141,97 milyar dolara geriledi. Rezervler 25 Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyeye inerken swap hariç net rezervlerde de sert düşüş kaydedildi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

TCMB'nin yayımladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerine göre, 20 Kasım 2026 itibarıyla toplam brüt rezervler 158,95 milyar dolardan 141,97 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam brüt rezerv varlıkları, 25 Nisan 2025'te 141 milyar 50 milyon dolar, 2 Mayıs 2025'te ise 138 milyar 532 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

ALTIN REZERVLERİ 91,6 MİLYAR DOLAR OLDU

20 Kasım 2026 itibarıyla Merkez Bankasının toplam rezervlerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:

Döviz varlıkları: 50,4 milyar dolar

Altın cinsinden rezerv varlıkları: 91,6 milyar dolar

Toplam brüt rezervler: 141,97 milyar dolar

SWAP HARİÇ NET REZERVLER 11,6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Merkez Bankasının net rezervleri geçen hafta 41,24 milyar dolardan 24,2 milyar dolara gerileyerek 17,04 milyar dolar azaldı.

Swap hariç net rezervler ise 28,49 milyar dolardan 11,6 milyar dolara geriledi. Söz konusu rezervlerdeki haftalık düşüş 16,89 milyar dolar oldu.