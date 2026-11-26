Kentsel dönüşüm ve yeni yaşam alanı projelerini kapsayan kampanyada, aylık taksitler 55 bin TL’den başlarken, ödemeler 120 aya kadar vadelendirilebiliyor.

Yeni ödeme modeli kapsamında alıcılar, konut bedelinin yalnızca yüzde 5’ini peşin ödeyerek sözleşme imzalayabilecek.

Kalan tutar için 120 ay vade seçeneği sunulan kampanyada, hak sahipleri ilk taksit ödemelerine 2027 yılının ocak ayı itibarıyla başlayacak.

TÜFE GÜNCELLEMELERİNE YÜZDE 18 ÜST SINIR

TÜFE endeksli bir finansman modeli olarak kurgulanan sistemde, altı aylık periyotlarla TÜFE artışı uygulanacak.

Ancak vatandaşları olası yüksek enflasyon dalgalanmalarından korumak amacıyla altı aylık dönemlerde yapılacak güncellemeler azami yüzde 18 oranıyla sınırlandırıldı.

Kampanya kapsamındaki ilk TÜFE güncellemesi ise 2027 yılının temmuz ayında gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’UN 4 YENİ PROJESİNDE FARKLI DAİRE SEÇENEKLERİ

31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya; Avcılar, Arnavutköy ve Esenler ilçelerindeki dört yeni projeyi kapsıyor.

Projelerde 1+1’den 4+1’e kadar standart dairelerin yanı sıra dubleks ve bahçe katı gibi farklı yaşam alanı alternatifleri de yer alıyor.

Kampanyaya dahil olan projeler şunlar:

• Avcılar: Emlak Konut Gölyaka Evleri

• Arnavutköy: Yenişehir Gardenya Evleri

• Esenler: Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe

• Esenler: Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2026

Emlak Konut güvencesiyle sunulan “İlk Adım Ödeme Sistemi”nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2026 tarihine kadar satış ofislerine başvurabilecek.

Kampanya şartları ve daire seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgilere www.emlakkonut.com.tr internet adresinden veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.