Ziraat Yatırım'ın 26 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde satış tarafında ise BORLS ilk sırada yer aldı. Kurumun net hacmi 859 milyon 488 bin 979 olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri yakından takip ediliyor. 26 Kasım Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.

Verilere göre Ziraat Yatırım'ın alım listesinde SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında BORLS öne çıktı.

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 12.00 itibarıyla Ziraat Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse 4 milyon 605 bin 998 lotla SASA oldu. SASA'yı 2 milyon 865 bin 790 lotla TBIQOV ve 2 milyon 358 bin 732 lotla EKGYO takip etti.

Kurumun en çok net alım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 4.605.998 7,63 1,429 TBIQOV 2.865.790 4,75 0,061 EKGYO 2.358.732 3,91 16,605 ISCTR 2.293.638 3,80 11,894 VWSURV 1.454.028 2,41 0,089

Kaynak: ForInvest

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise 5 milyon 660 bin 718 lotluk net satışla BORLS ilk sırada yer aldı. HEKTS 3 milyon 167 bin 357 lotla ikinci sıraya yerleşirken, IVJCV 1 milyon 961 bin 242 lotla üçüncü oldu.

Ziraat Yatırım'ın en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse şu şekilde:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet BORLS -5.660.718 10,78 1,434 HEKTS -3.167.357 6,03 1,459 IVJCV -1.961.242 3,73 0,04 TEHOL -1.846.600 3,52 2,321 BJKAS -1.703.202 3,24 1,139

26 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla paylaşılan verilerde Ziraat Yatırım'ın net hacmi 859 milyon 488 bin 979 olarak görüldü. Veriler gün içi işlemleri yansıttığından seansın devamında değişiklik gösterebilir.

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