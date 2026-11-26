Ak Yatırım'ın 26 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde kurumun net hacmi eksi 316 milyon 595 bin 951 olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri yakından takip ediliyor. 26 Kasım Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla Ak Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en çok alım ve satım yapılan hisseler belli oldu.

Gün içi verilere göre Ak Yatırım'ın alım listesinde HEKTS ilk sırada yer alırken, satış tarafında SASA öne çıktı.

AK YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Ak Yatırım'ın saat 12.00 itibarıyla en fazla net alım yaptığı hisse 19 milyon 535 bin 361 lotla HEKTS oldu. HEKTS'i 15 milyon 854 bin 254 lotla KATMR, 4 milyon 229 bin 974 lotla BTCIM takip etti.

Kurumun en çok net alım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet HEKTS 19.535.361 21,24 1,462 KATMR 15.854.254 17,24 1,272 BTCIM 4.229.974 4,60 1,628 IHLAS 3.793.811 4,13 0,738 SKTAS 2.402.585 2,61 1,172

Kaynak: ForInvest

AK YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise 12 milyon 673 bin 121 lotluk net satışla SASA ilk sırada yer aldı. YKBNK 6 milyon 34 bin 900 lotla ikinci sırada bulunurken, ISCTR 2 milyon 289 bin 366 lotla üçüncü oldu.

Ak Yatırım'ın en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse şu şekilde:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA -12.673.121 21,53 1,422 YKBNK -6.034.900 10,25 34,184 ISCTR -2.289.366 3,89 11,999 GSRAY -2.211.890 3,76 0,68 TEHOL -1.758.102 2,99 2,316

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