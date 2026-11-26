Borsa İstanbul’da 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 12:07 itibarıyla aracı kurum dağılımı verileri, piyasanın en aktif oyuncularından Bank of America’nın (BofA) işlemlerini gündeme taşıdı.

Yabancı yatırımcı işlemlerinin merkezinde yer alan kurum, gün ortasına yaklaşırken -343.378.025 TL net işlem hacmiyle piyasada satıcı ağırlıklı bir seyir izledi.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America’nın alım tarafındaki işlemlerinde ilk sırada 15.710.053 lot ile SASA Polyester (SASA) yer aldı.

Toplam alımlarının yüzde 15,44’ünü SASA’da gerçekleştiren kurumu, 7.712.324 lot ile Katmerciler (KATMR) ve 5.215.919 lot ile Türkiye Sigorta (TURSG) takip etti.

Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) ve Hektaş (HEKTS) da milyon lotluk alımlarla listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

SATIŞ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE YKBNK VAR

Satış tarafında ise genele yayılan bir dağılım dikkat çekti. BofA, saat 12:07 itibarıyla en yüksek adetli satışı 2.123.780 lot ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) paylarında gerçekleştirdi.

YKBNK’yı 1.718.294 lot ile Manas Enerji (MANAS) ve 1.456.617 lot ile Söktaş (SKTAS) izledi. Borlease Otomotiv (BORLS) ve Çan2 Termik (CANTE) de en çok satış yapılan hisseler arasında sıralandı.

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