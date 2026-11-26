Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 34 ilde toplam 619 arsa, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

Yatırımcılara esnek ödeme koşulları sunulan satışlarda, arsa bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyen alıcılar, kalan tutarı 60 ay vade ile taksitlendirebilecek.

KDV’den muaf tutulacak satışlarda ödemenin tamamını peşin gerçekleştiren katılımcılara ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak.

Ayrıca muhammen bedeli 1 milyon TL ve üzerinde olan taşınmazlar için de yüzde 20 doğrudan indirim avantajı uygulanacak.

İSTANBUL’DA BAŞLANGIÇ BEDELİ 650 BİN LİRA

İhale listesinde megakent İstanbul’daki arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor.

Taşınmazların bulunduğu lokasyona, imar durumuna ve niteliklerine göre fiyatlar on milyonlarca liraya kadar çıkabiliyor.

İHALE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırma oturumları 2 ve 3 Aralık 2026 günlerinde saat 10.30 itibarıyla başlayacak. İhaleye fiziki olarak katılmak isteyen yatırımcılar; Ankara’da İlbank Macunköy Tesisleri’nde, İstanbul’da ise Küçükçekmece’de yer alan TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda tekliflerini sunabilecek.

ARSA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK 34 İL

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsaların yer aldığı iller şunlar:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.