Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 4 lira 32 kuruşluk indirim uygulanırken son bir haftadaki toplam indirim 10 lira 90 kuruşa ulaştı. Benzinde de yeni bir indirim bekleniyor. İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalarda petrol arzının artmasıyla gerileyen petrol fiyatları, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansıdı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken arz fazlası petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

MOTORİNE 4 LİRA 32 KURUŞLUK İNDİRİM

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 4 lira 32 kuruşluk indirim uygulandı.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 84,58 TL'ye, Ankara'da 85,68 TL'ye, İzmir'de ise 85,88 TL'ye geriledi.

Doğu illerinde motorinin litre fiyatı 87,38 TL seviyesine düştü.

BİR DEPO MOTORİN 545 TL UCUZLADI

Motorine 20 Kasım'da yapılan 6 lira 58 kuruşluk indirimin ardından gelen son indirimle birlikte bir haftalık toplam düşüş 10 lira 90 kuruşa ulaştı.

Böylece 50 litrelik yakıt deposunu dolduran bir araç sahibi, bir hafta öncesine göre 545 TL daha az ödeme yapacak.

BENZİNE DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorinde art arda yapılan indirimlerin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 27 Kasım Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor.

İndirim tutarının gün içerisinde netleşmesi öngörülüyor.

26 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,40 TL

Motorin: 84,58 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 84,38 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 69,40 TL

Motorin: 85,68 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 69,60 TL

Motorin: 85,88 TL

LPG: 50,70 TL

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.