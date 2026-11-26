Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 25 Kasım 2026 tarihli ve 2026/85 sayılı haftalık bülteninde yer alan karara göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin (Emlak Katılım), Katılımevim’in sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının yüzde 65,67’sini devralmasıyla şirketin yönetim kontrolünü ele geçirmesi süreci değerlendirildi.

ZORUNLU ÇAĞRI YÜKÜMLÜLÜĞÜNE MUAFİYET

Mevzuat gereği, bir şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduracak oranda pay iktisap eden yatırımcıların, diğer ortaklara yönelik "pay alım teklifinde (çağrı) bulunma" zorunluluğu doğuyor. Ancak Emlak Katılım, bu yükümlülükten muaf tutulmak amacıyla SPK'ya başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Kurul, söz konusu devir işlemini II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında değerlendirdi.

Yapılan inceleme sonucunda SPK, Emlak Katılım’ın diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf tutulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte Emlak Katılım, Katılımevim’deki yüzde 65,67’lik çoğunluk hissesiyle yönetim kontrolünü elinde tutarken, borsadaki diğer yatırımcılar için zorunlu pay alım teklifi süreci işletilmeyecek.

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