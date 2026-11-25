Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 24 Kasım 2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hisse devir sözleşmesi imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Turkcell Dijital Sigorta’nın 355 milyon TL sermayesini temsil eden paylarının tamamı, tüm hak ve borçlarıyla birlikte KVK Teknoloji’ye devredilecek.

Pay başına 0,024 dolar üzerinden hesaplanan toplam satış bedeli 8,5 milyon dolar (peşin) olarak belirlendi.

Satış sürecinin nihayete ermesi, ilgili resmi kurumların (özellikle Rekabet Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - SEDDK) onaylarına ve sözleşmedeki ön şartların tamamlanmasına bağlı olacak. Devir gerçekleştikten sonra Turkcell’in şirketteki payı ve oy hakkı sıfıra inecek.

Turkcell, bu el çıkarma kararının gerekçesini, yatırım stratejileri doğrultusunda varlık portföyünün düzenli olarak gözden geçirilmesi ve optimizasyonu olarak açıkladı.

DÖRT YILLIK SERÜVEN

Temelleri Haziran 2022’de 1 milyon TL sermayeyle Turkcell Finansman çatısı altında atılan ve 2023 yılında Wiyo markasıyla operasyonlarına başlayan şirket, ağırlıklı olarak mobil cihaz koruma (ekran kırılması, çalınma vb.) ve ferdi kaza sigortası çözümleri sunuyor.

Şirketin ürünleri şimdiye kadar Turkcell’in fiziki ve dijital kanalları ile grup iştiraki Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri üzerinden tüketiciye ulaşıyordu.

Alıcı taraf olan KVK, 1993 yılından bu yana Türkiye genelindeki yaygın distribütörlük ağı, perakende satış noktaları ve satış sonrası teknik servis hizmetleriyle mobil cihaz pazarının en büyük oyuncularından biri konumunda.

Wiyo’nun odağındaki "cihaz koruma sigortası" branşının, KVK’nın mevcut cihaz satış ve geniş teknik servis operasyonlarıyla doğrudan sektörel sinerji oluşturması bekleniyor.

TURKCELL PORTFÖYÜNDE HAREKETLİ GÜNLER

Bu satış, Turkcell'in son dönemde iştirak ve ortaklık portföyünde gerçekleştirdiği dinamik adımlardan biri olarak kayda geçti.

Bilindiği üzere şirket, geçtiğimiz günlerde (2 Kasım 2026) Anadolu Grubu’nun yerli otomobil girişimi Togg’daki yüzde 11’lik payını 88 milyon euro karşılığında devralmak üzere anlaşmış ve işlem tamamlandığında Togg’daki payını yüzde 34’e çıkaracağını duyurmuştu.

Dijital sigortacılık kolundaki bu çıkış, operatörün odaklanma ve kaynak tahsisi stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

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