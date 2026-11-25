Son işlem gününde özellikle TURSG, GARAN, EFOR ve BALSU hisselerindeki yüksek montanlı alımlar dikkat çekerken, çok sayıda şirket kendi paylarında geri alım programlarını sürdürdü.

• AKSA – Akpa Tekstil tarafından 10,74 – 11,40 TL fiyat aralığından 2.136.737 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,06’ya yükseldi.

• AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.418.623 adet pay 2,23 – 2,29 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSGY – Şirket palarının geri alınması kapsamında 1.804.0000 adet pay 8,37 – 8,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BNTAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,88 – 4,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BALSU – BG Holding tarafından 5,80 – 6,21 TL fiyat aralığından 3.078.992 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 49,16’ya yükseldi.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 13,67 – 14,19 TL fiyat aralığından 715.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 50,58’e yükseldi.

• BAYRK – Kurt Taban Ayakkabı tarafından 2,65 – 2,67 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 26,58’e yükseldi.

• BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 948.928 adet pay 1,41 – 1,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CMENT – Aalborg Portland Espana tarafından 222 TL fiyattan 4.963 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 98,27’ye yükseldi.

• CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.945 adet pay 32,46 – 33,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 18,10 TL fiyattan geri alındı.

• DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,08 – 5,17 TL fiyat aralığından 191.350 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 50,71’e yükseldi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 198.818 adet pay 4,97 – 4,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EFOR – Efor Holding tarafından 9,30 TL fiyattan 34.749.550 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 19,21’e yükseldi.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 76,85 – 77,90 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,23’e yükseldi.

• ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,52 TL fiyattan 1.063.864 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,43’e yükseldi.

• EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 453.587 adet pay 2,30 TL fiyattan geri alındı.

• EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.484 adet pay 20,84 – 20,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 147.364 adet pay 14,52 – 14,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GARAN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 3.010.000 adet pay 142,70 – 148,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 340.000 adet pay 4,50 TL fiyattan geri alındı.

• GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 185.000 adet pay 268,25 – 272,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Mehmet Kutman tarafından 14,96 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,61’e yükseldi.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 15,00 TL fiyattan geri alındı.

• HOROZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 113.513 adet pay 33,94 – 36,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

• IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,47 – 5,80 TL fiyat aralığından 966.077 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı yüzde 5,58’e yükseldi.

• KLYPV – Şirkt paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 48,64 – 49,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRPLS – Korozo Ambalaj tarafından 9,60 – 10,09 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 56,97’ye yükseldi.

• KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,26 – 2,27 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,03’e yükseldi.

• KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 15,45 – 16,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KTSKR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000 adet pay 48,02 – 49,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,99 TL fiyattan geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 9,55 – 9,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 256.500 adet pay 20,08 – 20,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MHRGY & QUICK – QUICK tarafından 1,72 – 1,82 TL fiyat aralığından 1.974.533 adet MHRGY payı alınırken, QUICK’in MHRGY’deki payı yüzde 65,65’e yükseldi.

• MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 304.153 adet pay 32,26 – 32,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MARBL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 73.757 adet pay 8,12 – 8,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MAGEN – Güriş Holding tarafından 7,98 TL fiyattan 125.317 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,27’ye yükseldi.

• NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.000 adet pay 84,30 – 85,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OZYSR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 13,97 – 14,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 220.950 adet pay 1,44 TL fiyattan geri alındı.

• QUICK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 115.927 adet pay 43,60 – 45,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 137.888 adet pay 20,30 – 21,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 48.732 adet pay 5,10 TL fiyattan geri alındı.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.600 adet pay 26,60 TL fiyattan geri alındı.

• TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 183,90 – 186,00 TL fiyat aralığından 48.794 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 43,01’e yükseldi.

• TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 184,90 – 187,40 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 37,86’ya yükseldi.

• TURSG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.850.000 adet pay 2,81 – 2,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SUNTK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.011 adet pay 14,69 TL fiyattan geri alındı.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 329.434 adet pay 5,52 – 5,59 TL fiyat aralığından geri alındı.

• YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 87.000 adet pay 5,81 – 5,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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