Şirket tarafından 25 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasına göre DCT Trading stoklarında bulunan Türk pamuklarının satışı konusunda yurt içinde yerleşik iki ayrı alıcı firma ile anlaşma sağlandı. İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam bedeli 28.779.000 TL olarak açıklandı.

STOK DEVRİ VE TİCARİ FAALİYETLERE KATKI

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin mevcut stoklarındaki ürünlerin nakde dönüşümünü hızlandıracak bu hamle, yurt içi tekstil ve pamuk tedarik zincirindeki ticari hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

Yapılan sözleşmelerin, şirketin 2026 yılı son çeyrek ciro performansına ve işletme sermayesi döngüsüne doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Sözleşme Özeti

Kriter Detay Şirket Unvanı / BIST Kodu DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) Konu Şirket stoklarındaki Türk pamuklarının satışı Alıcı Taraf İki ayrı yurt içi alıcı Toplam Sözleşme Bedeli 28.779.000 TL Bildirim Tarihi 25 Kasım 2026

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