Matriks Haber’in 30 banka ve aracı kurumun katılımıyla düzenlediği ankete göre ekonomistlerin kasım ayı aylık enflasyon medyan beklentisi yüzde 1,10, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 30,07 olarak şekillendi.

Ekim ayında yüzde 2,40’lık piyasa beklentisini aşarak yüzde 2,58 artan ve yıllık bazda yüzde 29,77’ye ulaşan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE), kasım ayında ivme kaybetmesi bekleniyor.

KASIM AYI VE ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİ

Ankete katılan 19 kurumun kasım ayı için paylaştığı aylık enflasyon tahminleri yüzde 0,92 ile yüzde 1,80 aralığında yer alırken, ortalama beklenti aylık yüzde 1,13, yıllık ise yüzde 30,11 olarak hesaplandı.

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altının hariç tutulduğu özel kapsamlı C Endeksi (çekirdek enflasyon) için kasım ayı medyan beklentisi aylık yüzde 0,82, yıllık ise yüzde 27,80 oldu.

Anket katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin medyan TÜFE beklentisi yüzde 23,50, C Endeksi beklentisi ise yüzde 24,80 seviyesinde gerçekleşti.

2026, 2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNLERİ

Ekonomistler, orta vadeli enflasyon projeksiyonlarında yukarı yönlü sınırlı revizyonlara giderken 2028 tahminini aşağı çekti.

Bir önceki ankette yüzde 29,50 olan 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30’a yükseldi.

2027 yıl sonu beklentisi yüzde 23,25’ten yüzde 24’e çıkarken, 2028 yıl sonu medyan tahmini yüzde 21’den yüzde 20’ye geriledi.

Çekirdek enflasyon (C Endeksi) tarafında ise 2026 yıl sonu beklentisi yüzde 28,50’den yüzde 27,45’e inerken, 2027 yıl sonu tahmini yüzde 24’ten yüzde 24,50’ye çıktı.

DOLAR/TL KURU TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Ankette analistlerin döviz kuru öngörüleri de yer aldı. 18 analistin katılımıyla hesaplanan 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anketteki 51,60 TL seviyesinden 51,55 TL’ye geriledi.

Yıl sonu kur tahminleri 51 TL ile 53 TL bandında yoğunlaşırken, 12 ay sonrasına ilişkin medyan dolar/TL beklentisi 61 TL oldu.

Uzun vadeli projeksiyonlarda ise yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekti:

• 2027 Yıl Sonu: 12 analistin medyan tahmini 61,90 TL’den 62,61 TL’ye yükseldi (Tahmin aralığı: 60 TL – 65,10 TL).

• 2028 Yıl Sonu: Üç analistin medyan tahmini 71,90 TL’den 74,35 TL’ye çıktı.