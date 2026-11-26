JPMorgan, G4 ülkelerindeki ticari bankaların tahvil talebinin 2027 yılında 200 milyar dolar gerileyerek 800 milyar dolara düşmesini bekliyor. Bankaların tahvil alımlarındaki olası yavaşlamanın küresel tahvil piyasasında talep ivmesini zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Böylece söz konusu bankaların toplam tahvil talebinin 800 milyar dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor.

EKONOMİK BÜYÜME TAHVİL TALEBİNİ DESTEKLEYEBİLİR

JPMorgan stratejistleri, yayımladıkları analiz notunda ekonomik büyümenin güçlü görünümünü korumasının ABD ve Euro Bölgesi'nde kredi ve mevduat hacmindeki artışı desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Bu durumun, bankaların yeterli likiditeye sahip olma ihtiyacı nedeniyle tahvil yatırımlarına yönelik talebini canlı tutabileceği ifade edildi.

ABD VE EURO BÖLGESİ BANKALARINDA TAHVİL BÜYÜMESİ YAVAŞLIYOR

Analizde yer verilen verilere göre ABD bankalarının portföylerindeki tahvillerin toplam varlıklar içindeki payı, 2025 sonundaki yüzde 22,8 seviyesinden yüzde 22,4'e geriledi.

Euro Bölgesi bankalarında da tahvil varlıklarındaki büyümenin hız kestiği görüldü.

JPMorgan, bu gelişmeler ışığında G4 ülkelerindeki ticari bankaların tahvil talebinin 2027 yılında sınırlı ölçüde gerileyeceğini öngörüyor. Bankanın tahmini, küresel tahvil piyasasında bankalardan kaynaklanan talebin önümüzdeki dönemde daha düşük bir seviyeye inebileceğine işaret ediyor.

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