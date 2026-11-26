Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Bankası'nın 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporlarını açıklamak için yaptığı ek süre başvurusunu kabul etti. Banka, söz konusu finansal raporlarını 24 Aralık 2026 tarihi dahil olmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirebilecek.

FİNANSAL RAPORLAR İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporlarının KAP'a bildirilmesine ilişkin ek süre talebi SPK tarafından uygun bulundu.

Kurulun kararı doğrultusunda bankanın üçüncü çeyrek finansal raporlarını açıklaması için tanınan süre 24 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

FON SORUŞTURMASINDA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 26 Kasım 2026 itibarıyla 140'a yükselmişti.

Soruşturma sürecinde fon mağdurlarına yönelik ödeme çalışmalarına da başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Kasım'da gerçekleştirilen 11'inci Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, 1 milyon TL'ye kadar olan ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım'a kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklanmıştı.