Küresel metal piyasalarında iki gündür etkili olan satış baskısının ardından bakır fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin endişelerin hafiflemesi ve doların zayıflamasıyla Londra Metal Borsasında bakırın ton fiyatı yüzde 2,65 değer kazandı.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgasından etkilenen bakır fiyatları, 11 ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Asya piyasalarındaki toparlanma ve ABD'nin yeni gümrük tarifelerine ilişkin beklentilerdeki değişim, sanayi metallerine alım getirdi.

Londra Metal Borsasında (LME) üç ay vadeli bakırın ton fiyatı gün içerisinde 12 bin 89 dolara kadar yükseldi. Bakır, Türkiye saatiyle 06.35 itibarıyla yüzde 2,65 artışla 11 bin 958 dolardan işlem gördü.

Değerli metallerden biri olan altın TSİ 13.07 itibarıyla yüzde 0,12’lik düşüş ile 3569 dolardan, gram altın ise yüzde 0,15’lik düşüş ile 5814 TL’den işlem gördü. Ons gümüşte yükseliş yüzde 1’i geçerken 41,66 dolara tırmandı. Ancak gümüş haftalık bazda yüzde 7,63 değer kaybetti.

ABD TARİFELERİ VE ZAYIFLAYAN DOLAR BAKIRI DESTEKLEDİ

ABD'nin yeni gümrük tarifesi önerilerinin başlangıçta endişe edilenden daha sınırlı ekonomik sonuçlar doğurabileceğine yönelik beklentiler, metal piyasalarındaki satış baskısını hafifletti.

Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de dolar cinsinden fiyatlanan bakır başta olmak üzere emtia fiyatlarını destekledi.

ÇİN PİYASASINDA YÜKSELİŞ GÖRÜLMEDİ

Londra'daki toparlanmaya karşın Çin'deki bakır fiyatları aynı performansı gösteremedi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında en fazla işlem gören bakır kontratı yüzde 0,07 düşüşle ton başına 89 bin 700 yuana geriledi.

Bakır fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmada teknoloji hisselerine yönelik satışlar ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler etkili oldu. Bu gelişmelerin sanayi metallerine yönelik talep beklentilerini de olumsuz etkilediği değerlendiriliyor.

FİZİKİ BAKIR PİYASASINDA ARZ SIKINTISI SÜRÜYOR

Bakır fiyatlarındaki finansal piyasa kaynaklı düşüşe rağmen fiziki piyasadaki arz sıkıntısı devam ediyor. Özellikle Çin'deki teslim edilebilir bakır stoklarının azalması, finansal piyasalardaki satış baskısı ile fiziki metal talebi arasındaki ayrışmayı ortaya koyuyor.

Elektrik şebekeleri, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan bakır, küresel ekonomik faaliyetlerin ve teknoloji yatırımlarının önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin kararları, Çin'deki sanayi talebi, küresel bakır stokları ve yapay zekâ altyapı yatırımlarının seyri, bakır fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

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