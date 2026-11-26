Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların paylarına ilişkin yeni liste yayımlandı. Açıklanan kayıtlarda 5 şirketin payları yer alırken, bazı hisseler borsada işlem görmeyen tipe dönüştürüldü.

BLUME, EUKYO, MERKO, QUAGR VE THYAO LİSTEDE

Yayımlanan kayıtlara göre BLUME kodlu Blume Metal Kimya A.Ş.'nin 181 bin 8 nominal değerli payı, borsada işlem görmeyen tipe dönüştürülen paylar arasında yer aldı.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (EUKYO) 69 bin 264 nominal değerli payı ise yasaklanan pay olarak kaydedildi.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) için 0,838 nominal değerli payın borsada işlem görmeyen tipe dönüştürüldüğü bildirildi.

QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (QUAGR) paylarında 3 milyon 28 bin 592 nominal değerli tutar, borsada işlem görmeyen tipe dönüştürülen paylar listesinde yer aldı.

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) için ise 1 nominal değerli payın borsada işlem görmeyen tipe dönüştürüldüğü kaydedildi.

İŞLEM YASAĞI VE PAY DÖNÜŞÜM LİSTESİ

Açıklamada, SPK kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların yasaklı ve borsada işlem görmeyen paylarına ilişkin kayıtların yayımlandığı belirtildi.

İşlem yapma yasağına ilişkin uygulamaların Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) internet sitesinde yer alan iş ve işlem kurallarında açıklandığı ifade edildi.

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