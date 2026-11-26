Borsa İstanbul’da son bir yıllık dönemde halka arz edilen şirketlerin güncel performansları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

5 Şubat 2026 tarihinde 46,00 TL fiyatla halka arz edilen Netcad Yazılım (NETCD), 26 Kasım 2026 itibarıyla 83,00 TL seviyesine ulaşarak halka arzından bu yana %69,71 oranında değer kazandı.

Listede ikinci sırayı ise 3 Kasım 2025’te 10,40 TL'den borsaya adım atan ECOGR (Ecogreen Enerji) aldı. Hissesi 16,83 TL'ye yükselen şirket, yatırımcısına %47,12 getiri sağladı.

Üçüncü sırada yer alan ZGYO (Z GMYO) ise 16 Ocak 2026’daki 9,77 TL'lik halka arz fiyatının ardından 15,68 TL'ye tırmanarak %46,00 oranında prim yaptı.

Halka Arzdan Bugüne En Çok Kazandıran Hisseler:

Hisse Kodu Şirket Adı Halka Arz Tarihi Halka Arz Fiyatı Güncel Fiyat Toplam Getiri NETCD Netcad Yazılım 05.02.2026 46,00 TL 83,00 TL %69,71 ECOGR Ecogreen Enerji 03.11.2025 10,40 TL 16,83 TL %47,12 ZGYO Z GMYO 16.01.2026 9,77 TL 15,68 TL %46,00 CITAS Çitlekçi Mağazacılık 18.08.2026 73,20 TL 110,10 TL %35,72 EMPAE Empa Elektronik 26.02.2026 22,00 TL 32,42 TL %34,09 MCARD Metropol Kurumsal 11.03.2026 80,00 TL 110,00 TL %32,16 KARCL Kardemir Çelik 31.07.2026 35,00 TL 50,15 TL %30,26 BESTE Best Brands 11.02.2026 14,70 TL 16,28 TL %0,68

Son bir yılda borsaya açılan şirketler arasında yazılım, yenilenebilir enerji, perakende ve teknoloji odaklı hisselerin pozitif ayrışması dikkat çekerken; CITAS (%35,72), EMPAE (%34,09), MCARD (%32,16) ve KARCL (%30,26) gibi hisseler de halka arz fiyatlarının oldukça üzerinde işlem görerek yatırımcılarına %30'un üzerinde getiri sundu.

Kaynak: Forinvest

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