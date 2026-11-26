Şirket, 17 Temmuz 2026 tarihinde imzalanan ön sözleşmenin devamı niteliğindeki ilk paket işlere ilişkin asıl sözleşmenin imza sürecinin tamamlandığını ve belgenin 25 Kasım 2026 tarihinde kendilerine tebliğ edildiğini duyurdu.

CİROYA KATKISI YÜZDE 23,6 SEVİYESİNDE

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Avro cinsinden belirlenen yeni sözleşmenin mali büyüklüğü dikkat çekiyor.

Sözleşme bedeli, tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Avro döviz alış kuru üzerinden hesaplandığında, İntetra Teknoloji’nin 2025 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan toplam hasılatının yaklaşık yüzde 23,6’sına karşılık geliyor.

Projenin ilk paketini oluşturan ve doğrudan İntetra Teknoloji tarafından yürütülecek olan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kurulumlarının, şirketin önümüzdeki dönem operasyonel hacmine ve nakit akışına önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Şirket yönetimi, proje kapsamındaki diğer önemli gelişmelerin de ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

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