Bir önceki işlem gününü 6 milyon 10 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, gün içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izledi.

Piyasada günün en düşük seviyesi 5 milyon 750 bin lira olarak görülürken, en yüksek ise 6 milyon 100 bin lira test edildi.

KMKTP verilerine göre piyasada gün boyu yoğun bir işlem trafiği yaşandı:

• Altın İşlem Hacmi: 10 milyar 898 milyon 338 bin 236,03 TL

• Altın İşlem Miktarı: 1.856,67 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 11 milyar 385 milyon 397 bin 684,16 TL

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında bugün en yüksek işlem hacmine ulaşan kurumlar ise sırasıyla; Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Say Kıymetli Madenler ve Standart Kıymetli Madenler oldu.