Piyasaların gözü kasım ayı enflasyon verisine çevrilirken, ekonomistlerin beklentileri belli oldu. CNBC-e anketine katılan 20 ekonomist, kasım ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,05 artmasını bekliyor. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,8'e yükseldi.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,05

CNBC-e'nin 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,05 artması bekleniyor.

Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi medyanda yüzde 1,05, ortalamada ise yüzde 1,07 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 0,8 ile yüzde 1,41 arasında değişti.

Kasım ayına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi medyanda yüzde 30,01, ortalamada yüzde 30,04 oldu. Yıllık enflasyon tahminleri ise yüzde 29,7 ile yüzde 30,47 aralığında sıralandı.

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi de yukarı yönlü güncellendi. Önceki anket döneminde yüzde 29,65 olan medyan tahmin, yüzde 29,8'e çıktı.

Yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 29,58 olarak gerçekleşirken, ekonomistlerin tahminleri yüzde 23,5 ile yüzde 30,74 arasında değişti.

2027 ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde ise düşüş görüldü. Ankete katılan 18 ekonomistin medyan tahmini yüzde 24,9'dan yüzde 24'e geriledi. Ortalama beklenti yüzde 24,32 olurken, tahmin aralığı yüzde 23 ile yüzde 27 arasında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak veriler, ekonomistlerin tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacak.