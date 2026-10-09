Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde aracı kurumların alım ve satım işlemleri yakından izlenirken, Yapı Kredi Yatırım'ın gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti. Kurum, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 12.00 itibarıyla 1,44 milyar TL net alım gerçekleştirdi. Alım tarafında ASELS, YKBNK ve GARAN ilk sıralarda yer alırken, satış tarafında ise FROTO öne çıktı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN NET ALIMI 1,4 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

9 Ekim 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerine göre Yapı Kredi Yatırım, saat 12.00 itibarıyla 1.447.411.078 TL net alım hacmine ulaştı.

Kurumun alım işlemlerinde savunma sanayisi ve bankacılık hisseleri öne çıkarken, satış tarafındaki işlemler farklı sektörlerde yoğunlaştı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ASELS 271.285.611,25 15,18 352,099 YKBNK 116.089.944,60 6,50 35,344 GARAN 97.078.037,60 5,43 127,932 SAHOL 92.103.278,25 5,15 84,767 ASTOR 82.725.274,80 4,63 198,255 Diğer 1.127.592.903,37 63,10 -

Yapı Kredi Yatırım'ın en fazla net alım gerçekleştirdiği hisse 271,3 milyon TL ile Aselsan (ASELS) oldu. ASELS'i 116,1 milyon TL ile Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), 97,1 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) takip etti.

Sabancı Holding (SAHOL) ve Astor Enerji (ASTOR) de kurumun en fazla alım yaptığı ilk beş hisse arasında yer aldı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) FROTO 18.443.160,35 5,43 74,857 EFOR 15.841.767,02 4,67 15,554 AYGAZ 13.461.459,00 3,97 290,193 DMRGD 13.254.414,45 3,90 7,295 GENIL 12.509.239,86 3,68 4,496 Diğer 265.953.930,81 78,35 -

Satış tarafında ise 18,4 milyon TL ile Ford Otosan (FROTO) ilk sırada yer aldı. FROTO'yu 15,8 milyon TL ile Efor Yatırım (EFOR) ve 13,5 milyon TL ile Aygaz (AYGAZ) izledi.

DMR Şirketler Grubu (DMRGD) ve Gen İlaç (GENIL) da Yapı Kredi Yatırım'ın en fazla net satış gerçekleştirdiği hisseler arasında bulunuyor.

Veriler, 9 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleşen işlemleri yansıtıyor. Seans boyunca aracı kurumların alım ve satım dağılımlarında değişiklik yaşanabiliyor.

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