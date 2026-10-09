Borsa İstanbul'da işlem gören Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), şirket ortağı Fatih Erdoğan tarafından gerçekleştirilen pay alımına ilişkin açıklamada bulundu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Fatih Erdoğan'ın 9 Ekim 2026 tarihinde PAHOL paylarından 5 milyon adet satın aldığı belirtildi.
PAHOL HİSSELERİNDE 4,98 MİLYON TL'LİK ALIM
Açıklamaya göre pay alımı, hisse başına 0,9953 TL ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirildi.
Böylece işlemin toplam büyüklüğü 4 milyon 976 bin 500 TL olarak hesaplandı.
İşleme ilişkin detaylar şöyle:
|İşlem detayı
|Açıklama
|Şirket
|Pasifik Holding (PAHOL)
|İşlemi gerçekleştiren
|Fatih Erdoğan
|İşlem tarihi
|9 Ekim 2026
|Alınan pay
|5.000.000 lot
|Ağırlıklı ortalama fiyat
|0,9953 TL
|Toplam işlem tutarı
|4.976.500 TL