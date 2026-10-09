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Borsa İstanbul'da işlem gören Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), şirket ortağı Fatih Erdoğan tarafından gerçekleştirilen pay alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Fatih Erdoğan'ın 9 Ekim 2026 tarihinde PAHOL paylarından 5 milyon adet satın aldığı belirtildi.

PAHOL HİSSELERİNDE 4,98 MİLYON TL'LİK ALIM

Açıklamaya göre pay alımı, hisse başına 0,9953 TL ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

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Böylece işlemin toplam büyüklüğü 4 milyon 976 bin 500 TL olarak hesaplandı.

İşleme ilişkin detaylar şöyle:

İşlem detayı Açıklama
Şirket Pasifik Holding (PAHOL)
İşlemi gerçekleştiren Fatih Erdoğan
İşlem tarihi 9 Ekim 2026
Alınan pay 5.000.000 lot
Ağırlıklı ortalama fiyat 0,9953 TL
Toplam işlem tutarı 4.976.500 TL

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