Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Fatih Erdoğan'ın 9 Ekim 2026 tarihinde PAHOL paylarından 5 milyon adet satın aldığı belirtildi.

PAHOL HİSSELERİNDE 4,98 MİLYON TL'LİK ALIM

Açıklamaya göre pay alımı, hisse başına 0,9953 TL ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

Böylece işlemin toplam büyüklüğü 4 milyon 976 bin 500 TL olarak hesaplandı.

İşleme ilişkin detaylar şöyle: