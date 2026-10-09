Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde Bank of America'nın (BofA) gerçekleştirdiği işlemler gündeme geldi. Kurum, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 12.52 itibarıyla 1 milyar 138 milyon TL net satış gerçekleştirdi. Satış tarafında ASELS, ISCTR ve TUPRS hisselerinde yüz milyonlarca liralık işlemler yapılırken, alım listesinin ilk sırasında Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı.

BANK OF AMERICA'DAN 1,14 MİLYAR TL NET SATIŞ

9 Ekim 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerine göre Bank of America, saat 12.52 itibarıyla 1.138.783.142 TL net satış hacmine ulaştı.

Kurumun satış işlemlerinde ASELS, ISCTR ve TUPRS ilk üç sırayı paylaşırken, alım tarafında THYAO, TRALT ve EREGL öne çıktı.

BANK OF AMERICA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ASELS 442.843.134,75 17,85 349,995 ISCTR 364.129.854,08 14,68 12,707 TUPRS 280.699.874,50 11,31 387,598 KCHOL 167.217.047,20 6,74 211,160 YKBNK 134.121.794,36 5,41 35,438 Diğer 1.092.034.773,07 44,02 -

Bank of America'nın en fazla net satış gerçekleştirdiği hisse 442,8 milyon TL ile Aselsan (ASELS) oldu. ASELS'i 364,1 milyon TL ile Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve 280,7 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) takip etti.

Koç Holding (KCHOL) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) da kurumun en fazla satış gerçekleştirdiği ilk beş hisse arasında yer aldı.

BANK OF AMERICA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) THYAO 108.882.689,25 8,11 287,479 TRALT 103.382.740,98 7,70 43,433 EREGL 102.701.934,30 7,65 37,130 SASA 56.623.204,16 4,22 1,926 KLRHO 51.730.339,59 3,85 14,756 Diğer 918.942.427,73 68,46 -

Alım tarafında ise 108,9 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. THYAO'yu 103,4 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve 102,7 milyon TL ile Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) izledi.

SASA Polyester (SASA) ve Kiler Holding (KLRHO) de Bank of America'nın en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında bulunuyor.

Veriler, 9 Ekim 2026 saat 12.52 itibarıyla gerçekleşen işlemleri yansıtıyor. Seansın ilerleyen saatlerinde alım ve satım dağılımları değişebilir.

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