Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı son verilere göre sistemdeki katılımcı sayısı 18,33 milyona, toplam fon büyüklüğü ise 2,57 trilyon TL'ye ulaştı.

A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerine ait 17 fonun tasfiye sürecinde Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme aşamasına gelinirken, BES tarafındaki güçlü performans yatırımcı yüzünü güldürdü.

BES havuzunda yer alan 388 fondan 79'u mevduat faizinin üzerinde, 241'i ise yıllık yüzde 30 olarak gerçekleşen TÜFE'nin üzerinde getiri sağladı. En çok kaybettiren fon grupları ise kıymetli maden fonları oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ YÜZDE 86,08 GETİRİ İLE HDI FİBA OLDU

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş'ın paylaştığı verilere göre, son bir yılda en yüksek getiriyi sunan fon yüzde 86,08 ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Dengeli Değişken EYF oldu.

Listenin üst sıralarında teknoloji ve hisse senedi fonlarının yanı sıra başlangıç fonları da dikkat çekti.

8 Ekim 2026 İtibarıyla Son 1 Yılda En Çok Kazandıran İlk 10 BES Fonu:



• HDI Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF: Yüzde 86,08

• AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF: Yüzde 58,86

• BNP Paribas Cardif Em. OKS Muh. Değ. EYF: Yüzde 49,70

• HDI Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF: Yüzde 48,99

• AgeSA Hay. ve Em. Başlangıç EYF: Yüzde 48,76

• Türkiye Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF: Yüzde 48,70

• HDI Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF: Yüzde 48,51

• BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF: Yüzde 48,45

• Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç EYF: Yüzde 48,15

• QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Para Piyasası EYF: Yüzde 48,14

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