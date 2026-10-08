Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 Ekim 2026 haftasına ilişkin haftalık bankacılık verilerini yayımladı.

Sektörün toplam kredi hacmi tek haftada 240 milyar 15 milyon lira artış göstererek 28 trilyon 642 milyar 297 milyon liraya tırmandı.

Vatandaşın en çok başvurduğu finansman kalemi olan bireysel kredi kartı borçlarındaki yükseliş ise dikkat çekti:

• Bireysel Kredi Kartı Borçları: 69 milyar 706 milyon lira artışla 3 trilyon 533 milyar 557 milyon liraya ulaştı.

• Taksitli Borçlar: 1 trilyon 331 milyar 343 milyon lira.

• Taksitsiz Borçlar: 2 trilyon 202 milyar 214 milyon lira.

MEVDUATTA 310,6 MİLYAR LİRALIK GERİLEME

Kredilerdeki genişlemeye karşın bankalardaki toplam mevduat hacminde kayda değer bir düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son dönemde fonlardan çıkan kaynağın büyük ölçüde mevduat hesaplarına yöneldiğini açıklamıştı.

Ancak bankalar arası işlemler de dahil olmak üzere toplam mevduat, bir haftalık süreçte 310 milyar 610 milyon lira azalarak 32 trilyon 364 milyar 742 milyon liraya geriledi.

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Banka / Ürün Yıllık oran 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap %44 21.816,10 TL Yapı Kredi Sınırsız Hesap %40,25 25.983,42 TL ON Plus %42,5 26.053,55 TL QNB Kazandıran Günlük Hesap %42 26.204,95 TL TEB Marifetli Hesap %42 26.204,95 TL DenizBank Kaptan Hesap %41 26.324,14 TL Fibabanka Kiraz Hesap %44 26.664,12 TL ING Turuncu Hesap %44 27.472,13 TL Anadolubank Renkli Hesap %44 27.472,13 TL Alternatif Bank VOV Hesap %44 27.549,05 TL Akbank Serbest Plus Hesap %38 27.854 TL Türkiye Finans Günlük Hesap %44 29.983,66 TL

TÜKETİCİ VE TİCARİ KREDİLERİN DETAYLARI

Aynı dönemde tüketici kredileri haftalık bazda 16 milyar 491 milyon lira artarak 3 trilyon 501 milyar 950 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin alt kırılımları şu şekilde gerçekleşti:

• İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 617 milyar 322 milyon lira

• Konut Kredileri: 842 milyar 536 milyon lira

• Taşıt Kredileri: 42 milyar 92 milyon lira

Öte yandan, taksitli ticari krediler de 35 milyar 848 milyon liralık artışla 4 trilyon 319 milyar 135 milyon lira seviyesine çıktı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 914 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Kredi borçlarındaki tırmanışla birlikte zamanında ödenemediği için takibe düşen alacak tutarında da artış kaydedildi:

• Takipteki Alacaklar: Önceki haftaya kıyasla 26 milyar 775 milyon lira artarak 914 milyar 579 milyon liraya ulaştı.

• Ayrılan Karşılık: Söz konusu tutarın 679 milyar 244 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.

• Yasal Öz Kaynaklar: Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 114 milyon lira seviyesinde sınırlı bir artışla 6 trilyon 142 milyar 585 milyon liraya yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.