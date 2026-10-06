Piyasalardaki son hareketlilikleri değerlendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, para piyasası ve benzeri fonlardan son dönemde çıkışlar yaşandığını doğrulayarak, bu kaynağın büyük ölçüde mevduat hesaplarına yöneldiğini belirtti.

Karahan, mevduatı tercih edenlerin Türk lirası ağırlığının, mevcut TL payı ile uyumlu bir grafik çizdiğini kaydetti.

ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YÜZDE 23,7’YE GERİLEDİ

Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmesine rağmen kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Karahan, fiyat artışlarındaki yavaşlamanın artık daha belirgin olduğunu söyledi.

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin çarpıcı veriler paylaşan TCMB Başkanı şöyle ekledi:

"Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda, savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine geriledi. Bu seviye, mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında."

HİZMET ENFLASYONUNA "KİRA" FRENİ

Kira artışlarındaki katı tutumun ve ataletin kırıldığına dikkat çeken Karahan, uzun süredir hizmet enflasyonunun üzerinde seyreden aylık kira artışlarının son dönemde belirgin şekilde gerileyerek hizmet grubu genelinin altına indiğini duyurdu. Karahan, bu tablonun kira kaynaklı enflasyonist baskıyı hafiflettiğini belirtti.

REZERVLERDE TOPARLANMA: 171 MİLYAR DOLAR

Dış piyasalardaki şoklar ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde rezervlerin seyrine de değinen Karahan, şu verileri paylaştı:

• Brüt Rezervler: 27 Şubat'ta 210 milyar dolar seviyesindeyken, savaş etkileriyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara kadar geriledi. Ancak uygulanan politikalarla 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yeniden tırmandı.

• Swap Hariç Net Rezervler: 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesine ulaştı.

BEKLENTİLERDEKİ BOZULMA RİSK OLUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Küresel enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü risklerin ve jeopolitik belirsizliklerin altını çizen Karahan, enflasyon beklentilerinde yıl başında öngörülen iyileşmenin henüz tam anlamıyla sağlanamamasını dezenflasyon süreci açısından ana risk faktörü olarak nitelendirdi.

Sıkı para politikası duruşunun ve ihtiyatlı yaklaşımın korunacağını belirten Karahan, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini ifade etti.