Bankanın ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından kaleme alınan raporda, son açıklanan enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası’nın (TCMB) atacağı olası adımlar ve ekonomik tablonun niteliği mercek altına alındı.

“ENFLASYONUN SEBEBİ KONJONKTÜREL DEĞİL, ARZ YÖNLÜ VE YAPISAL”

Açıklanan raporda, iç talepteki yavaşlamanın enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

Bu durumun, yaşanan fiyat baskılarının geçici bir dalgalanmadan ziyade arz kaynaklı ve yapısal sorunlardan beslendiğini gösterdiği vurgulandı.

Ekonomistler raporda şu ifadelere yer verdi:

"Yavaşlayan talebin enflasyonu düşürücü etkisinin sınırlı kalması, şokun konjonktürel olmaktan ziyade ağırlıklı olarak arz yönlü olduğuna ve Türkiye'nin enflasyon sorununun yapısal nitelikte olduğuna işaret ediyor."

Citi’nin TCMB Faiz Beklentileri



• Ekim Ayı Kararı: Citigroup, büyüme beklentilerindeki zayıflamaya ve enflasyondaki dirençli seyre rağmen TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor.

• Yıl Sonu Tahmini: Banka, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 35 seviyesinde sabit tuttu.

ENFLASYONDA SON DURUM: 2021’DEN BU YANA EN DÜŞÜK YILLIK SEVİYE

Raporun yayımlanmasından önce açıklanan son verilere göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında gerileme kaydetti:

• Yıllık Enflasyon: Eylül ayında yüzde 29,73 olarak gerçekleşerek 2021 yılından bu yana ilk kez yüzde 30 eşiğinin altına indi.

• Aylık Enflasyon: Piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 1,84 seviyesinde kaydedildi.

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