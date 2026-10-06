BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ve faiz değerlendirmesini yayımladı. Kurum, enflasyon eğilimindeki gerilemeye ve ekonomik aktivitedeki zayıflamaya işaret ederek ekim ayında faiz indirimi olasılığının arttığını belirtti. BBVA, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30 seviyesinde korudu.

BBVA ENFLASYON EĞİLİMİNDEKİ GERİLEMEYE DİKKAT ÇEKTİ

BBVA Research, manşet enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinde gıda, ulaştırma ve haberleşme fiyatlarının etkili olduğunu belirtti.

Kurumun hesaplamalarına göre mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon yüzde 2,3'ten yüzde 1,6'ya geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek C enflasyonu da aylık bazda yüzde 1,8'den yüzde 1,67'ye düştü.

Hizmet enflasyonu yüzde 2,58'den yüzde 1,85'e gerilerken, temel mal enflasyonu giyim ve dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 1,4'e yükseldi.

Enflasyon eğilimi yüzde 2'nin altında

BBVA Research, yayılım ve eğilim göstergelerinin enflasyon görünümünde sınırlı bir iyileşmeye işaret ettiğini kaydetti.

Altı farklı eğilim göstergesinin ortalaması aylık yüzde 1,74'e gerilerken medyan enflasyon yüzde 1,74 seviyesinde değişmedi. Kurum, temel enflasyon eğiliminin üç aylık ortalamasının temmuz ayından bu yana yüzde 2'nin altında kaldığına dikkat çekti.

Zayıf talep ve olumlu gıda enflasyonunun ikincil fiyat etkilerinin sınırlanmasına yardımcı olduğu değerlendirildi.

EKİM ENFLASYONU İÇİN YENİ TAHMİN

BBVA Research, ekim ayında aylık enflasyonun mevsimsel etkiler nedeniyle yüzde 2'nin bir miktar üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Kurumun tahminine göre yıllık enflasyon ise ekim ayında yüzde 29-29,5 aralığına gerileyebilir.

Bununla birlikte gıda hariç üretici fiyatlarının maliyet baskılarının sürdüğüne işaret ettiği belirtilirken, yüksek enflasyon beklentileri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturduğu belirsizlik nedeniyle temkinli olunması gerektiği vurgulandı.

EKİMDE FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ARTTI

BBVA Research'ün değerlendirmesinde para politikasına ilişkin mesajlar da öne çıktı.

Ekonomik aktivitedeki zayıflama ve son dönemde yaşanan fon şokunun talep üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü risklerin, ekim ayında faiz indirimi ihtimalini artırdığı belirtildi.

Buna karşılık enerji fiyatlarına yönelik yukarı yönlü riskler, küresel faizlerdeki yükseliş ve yüksek enflasyon beklentilerinin ihtiyatlı para politikası duruşunu gerekli kıldığı ifade edildi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30

BBVA Research, gıda ve enerji fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle tahmin üzerinde sınırlı aşağı yönlü riskler bulunduğunu belirtmesine rağmen 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'da korudu.