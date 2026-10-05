BBVA Research, Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinde kredi büyümesi, kârlılık, dolarizasyon ve aktif kalitesindeki gelişmeleri ele aldı.

Raporda, bankacılık sektöründe kredi büyümesinin makroihtiyati kısıtlamaların etkisiyle ivme kaybetmeye devam ettiği belirtildi.

BBVA Research, 2026 yılı için özkaynak kârlılığı (ROE) beklentisini yaklaşık yüzde 25 seviyesinde korurken risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Rapora göre kamu bankalarındaki kredi büyümesi, özel bankalara kıyasla daha güçlü seyretti. İki banka grubu arasındaki ayrışmanın eylül ayında daha belirgin hale geldiği kaydedildi.

Kamu ve özel bankalar arasındaki farklılaşmanın yalnızca toplam kredilerde değil, kredi alt segmentlerinin tamamında görüldüğü belirtildi.

BBVA Research, temel senaryosunda kredi büyüme sınırı uygulamasının 2027 yılı boyunca devam etmesini bekliyor.

Bu kapsamda destekli kredi paketlerinin yanı sıra özellikle ticari kredilerde büyüme sınırlarına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği öngörüldü.

KAMU BANKALARINDA DOLARİZASYON YÜZDE 35'İN ALTINDA

Bankacılık sektöründe dolarizasyonun düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilirken, kamu bankalarında dolarizasyon oranının yüzde 35'in altına gerilediğine dikkat çekildi.

Raporda kurun, dezenflasyon sürecinin temel çıpası olmaya devam ettiği ifade edildi.

TL mevduata yönelik düzenlemeler ile yüksek reel faizlerin ise TL talebini ve kur istikrarını destekleyen önemli bir tampon olmayı sürdüreceği öngörüldü.

BANKALARIN KÂRLILIĞINDA AĞUSTOSTA TOPARLANMA

BBVA Research, bankacılık sektöründe kârlılık üzerindeki baskının devam ettiğini ancak bozulmanın hız kestiğini belirtti.

Mevduat bankalarının net kârı, temmuz ayında yaşanan daralmanın ardından ağustosta aylık bazda yüzde 18 arttı. Kümülatif özkaynak kârlılığı ise yüzde 23'e geriledi.

Özel bankalarda net faiz gelirinin kârlılığa katkısındaki iyileşmenin devam ettiği, buna karşılık alım-satım işlemlerinden kaynaklanan sonuçların sektörün kârlılığını baskıladığı kaydedildi.

TL fonlama maliyetlerinde yaşanabilecek ilave düşüşün bankaların marjlarını desteklemesi bekleniyor. Ancak kredi büyümesindeki yavaşlama ve artan maliyetlerin özkaynak kârlılığındaki toparlanmayı sınırlayabileceği ifade edildi.

TAKİPTEKİ KREDİLER İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Raporda dikkat çekilen bir diğer başlık ise bankacılık sektörünün aktif kalitesi oldu.

Aktif kalitesindeki bozulmanın özellikle tüketici kredileri öncülüğünde kademeli olarak devam ettiği belirtildi. Toplam takipteki kredi oranı tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam ederken, özellikle ihtiyaç kredilerindeki takip oranının dikkat gerektirdiği kaydedildi.

BBVA Research, önümüzdeki aylarda hem takipteki kredi oranının hem de risk maliyetinin yükselmeye devam etmesini bekliyor.

Raporda, hanehalkı bilançolarındaki baskının yanı sıra yatırım fonlarıyla bağlantılı son kayıpların da yukarı yönlü ilave risk oluşturduğu ifade edildi.