Türkiye’de yaşanan fon krizinin ardından yatırımcıların paralarını yeniden bankacılık sistemine yöneltip yöneltmediğine ilişkin tartışmalar sürerken, mevduat verilerinde dikkat çeken bir hareket yaşandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı temmuz ayında yaklaşık 745 milyar TL artarken, ağustosta artış daha da hızlanarak yaklaşık 1,34 trilyon TL oldu.

AĞUSTOSUN SON HAFTASINDA SERT YAVAŞLAMA

Ağustosun son haftasında ise mevduat artışında belirgin bir yavaşlama görüldü.

14-21 Ağustos haftasında yaklaşık 406,3 milyar TL artan toplam mevduat, 21-28 Ağustos haftasında yalnızca 70,4 milyar TL yükseldi.

Böylece haftalık mevduat artışı 335,9 milyar TL azalırken, düşüş oranı yüzde 82,7 oldu.

EYLÜLDE MEVDUAT YENİDEN HIZLANDI

Ağustosun son haftasındaki sert yavaşlamanın ardından eylülde mevduat hareketi yeniden hız kazandı.

11 Eylül itibarıyla yaklaşık 33,46 trilyon TL olan toplam mevduat, 18 Eylül’de 33,89 trilyon TL’ye yükseldi. Böylece yalnızca bir haftada yaklaşık 434,9 milyar TL artış yaşandı.

25 Eylül’de ise toplam mevduat 34 trilyon 2 milyar TL seviyesine çıktı.

Bu verilere göre 11-25 Eylül arasındaki iki haftada toplam mevduat 545,3 milyar TL arttı.

HAFTALIK ARTIŞ 6,2 KATINA ÇIKTI

Eylüldeki hareket, ağustosun son haftasıyla karşılaştırıldığında da dikkat çekti.

21-28 Ağustos döneminde 70,4 milyar TL olan haftalık mevduat artışı, 11-18 Eylül döneminde 434,9 milyar TL’ye yükseldi. Böylece haftalık mevduat artışı yaklaşık 6,2 katına çıktı.

MEVDUAT ARTIŞININ KAYNAĞI İÇİN HENÜZ KESİN VERİ YOK

Uzmanlar, mevduatta görülen 545,3 milyar TL’lik artışın doğrudan fon krizinden çıkan paralardan kaynaklandığını söylemek için henüz yeterli veri bulunmadığına dikkat çekiyor.

Bununla birlikte veriler, fon krizinin yaşandığı dönemde bankacılık sistemindeki toplam mevduatın yükseldiğini gösteriyor.

Özellikle ağustosun son haftasında yaşanan sert yavaşlamanın ardından eylülde yeniden güçlü bir artış görülmesi, uzmanlar tarafından finansal piyasalardaki para hareketliliğine işaret eden dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.