Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken motorine 6 Ekim salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorin grubunda indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 6 Ekim Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 TL’lik yeni bir indirim bekleniyor.
Motorin fiyatlarında gece saatlerinden itibaren 2,22 TL'lik indirim uygulanmasının ardından yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatındaki gerileme, yurt içindeki pompa fiyatlarına ilişkin beklentileri de aşağı çekti.
MOTORİNE 4,95 TL İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik yeni bir indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirim henüz kesinleşmiş değil.
Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
4,95 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
|Şehir/Bölge
|Beklenen motorin fiyatı
|İstanbul
|90,03 TL
|Ankara
|91,13 TL
|İzmir
|91,43 TL
|Doğu illeri
|92,83 TL
PETROL FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik belirleyici olmaya devam ediyor. ABD-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, Brent petrolün varil fiyatı 102-103 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Motorinde beklenen yeni indirimin, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerinin rafineri ve pompa fiyatlarına yansımasıyla gündeme geldiği belirtiliyor.
Kaynak: Ekonomim