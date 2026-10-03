Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorin grubunda indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 6 Ekim Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 TL’lik yeni bir indirim bekleniyor.

Motorin fiyatlarında gece saatlerinden itibaren 2,22 TL'lik indirim uygulanmasının ardından yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatındaki gerileme, yurt içindeki pompa fiyatlarına ilişkin beklentileri de aşağı çekti.

MOTORİNE 4,95 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik yeni bir indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirim henüz kesinleşmiş değil.

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

4,95 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

Şehir/Bölge Beklenen motorin fiyatı İstanbul 90,03 TL Ankara 91,13 TL İzmir 91,43 TL Doğu illeri 92,83 TL

PETROL FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik belirleyici olmaya devam ediyor. ABD-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, Brent petrolün varil fiyatı 102-103 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Motorinde beklenen yeni indirimin, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerinin rafineri ve pompa fiyatlarına yansımasıyla gündeme geldiği belirtiliyor.

Kaynak: Ekonomim