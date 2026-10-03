BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 4,88 düşüşle 12.270,18 puandan tamamlarken, Bera Holding yüzde 13,81 yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. CW Enerji ise yüzde 18,84 kayıpla ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta içinde 11.926,04 ile 12.750,45 puan arasında hareket etti. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,88 düşüşle 12.270,18 puandan tamamladı.

Haftalık verilere göre BIST 100’de en fazla kazandıran hisseler Bera Holding, Otokar, Borusan Boru, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Global Yatırım Holding oldu.

En fazla değer kaybeden hisseler ise CW Enerji, Astor Enerji, Tukaş, Vestel ve Odaş Elektrik olarak sıralandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Hisse Haftalık değişim BERA +13,81% OTKAR +12,20% BRSAN +4,69% AKFYE +4,49% GLYHO +3,97%

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Hisse Haftalık değişim CWENE -18,84% ASTOR -15,79% TUKAS -15,28% VESTL -14,92% ODAS -13,76%

Kaynak: Ekonomim

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